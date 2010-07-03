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Происшествия

06:48

В МВД рассказали о цыганках-мошенницах в "славянском гриме"

происшествия

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Заместитель начальника УВД по Северо-Западному административному округу Москвы Александр Овсянников рассказал о новом виде мошенничества.

По его словам, цыганки, загримированными под славянок, обманывают москвичей под предлогом снятия порчи. "Они берут парики, очки, наносят макияж, говорят без акцента, носят однотонную одежду", – сказал Овсянников Агентству "Москва".

Он отметил, что цыганки часто находят жертв у аптек или поликлиник. Чаще всего пострадавшими становятся дети и женщины. "Вначале мошенница спрашивает дорогу, а затем говорит, что на потерпевшую наложена порча или родовое проклятие", – пояснил полицейский.

Овсянников подчеркнул, что "если вы так верите во все это, пойдите лучше в церковь, поставьте свечку". Он добавил, что еще одним популярным видом мошенничеством является продажа якобы ценных кладов.

Так, злоумышленники рассказывают, что нашли дорогостоящие ценные монеты, но сами их продать не могут, так как являются приезжим. После этого они предлагает задешево купить "клад".

Кроме того, во избежание мошенничества гражданам следует отвечать на незнакомые номера словом "алло", резюмировал Овсянников. Ранее специалисты по кибербезопасности отмечали, что таким способом мошенники могут собирать биометрию – цифровые отпечатки голоса.

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