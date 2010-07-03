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Происшествия

10:04

С карты сотрудницы Минобрнауки похитили почти 100 тысяч рублей

происшествия

Фото: depositphotos/ilkaydede

В Москве мошенники похитили деньги с банковской карты сотрудницы министерства науки и высшего образования. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник.

В полицию обратилась ведущий консультант ведомства. Она рассказала, что ей позвонила незнакомая девушка, которая представилась сотрудницей банка и предупредила о несанкционированном списании средств. Затем на телефон женщины стали приходить сообщения от оператора связи об изменении пароля личного кабинета.

Заявительница пришла в офис банка, где ее карту заблокировали и оформили страховку. Вернувшись на работу, она обнаружила, что с ее карты списали почти 100 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

Ранее мошенники похитили более 420 тысяч рублей у москвича, перевыпустив его сим-карту. По словам пострадавшего, ему пришло сообщение, что в данный момент происходит замена сим-карты, с просьбой позвонить по указанному номеру, если замену производит не он. После выполнения инструкций мужчине восстановили сим-карту, однако все деньги с его карты пропали.

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