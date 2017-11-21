В полиции не знают об угрозах в адрес выигравшей в лотерею 506 миллионов рублей

21 ноября, 11:50
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Семья жительницы Воронежской области, выигравшей в лотерею 506 миллионов рублей, не писала заявление в полицию об угрозах.
Ранее в региональных СМИ появилась информация о том, что семье жительницы поселка Панино пришлось удалить страницы в соцсетях из-за просьб о помощи и угроз вымогателей. Однако в полицию она не обращалась. Об этом заявил представитель главного управления МВД региона, сообщает РИА Новости.
В начале ноября компания "Торговый Дом "Столото" рассказала о рекордном выигрыше в 506 миллионов рублей. Победительницу искали около двух недель. В конце прошлой недели 63-летняя пенсионерка со своей дочерью приехали в Москву, чтобы оформить выигрыш. Что с ним делать, обладательницы крупной суммы пока не решили. Часть средств пенсионерка хочет направить на благотворительность. СМИ писали, что семья победительницы после выигрыша собирается переехать из поселка, поскольку спокойно распорядиться выигрышем ей "вряд ли дадут".
Это не единственный выигрыш крупной суммы в России в 2017 году. Житель Ставропольского края заработал в лотерее "Русское лото" 100 миллионов рублей. Житель Сургута выиграл 32 миллиона рублей, житель Новосибирска – 300 миллионов рублей, а житель Сочи – 364 миллиона.
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