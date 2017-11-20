Житель Ставропольского края выиграл в лотерею 100 миллионов рублей

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Житель Ставропольского края выиграл в лотерее "Русское лото" 100 миллионов рублей.

Джекпот разыграли в ходе тиража, который транслировали на телевидении 19 ноября. Билет победитель купил в лотерейном киоске, сообщает ТАСС.

Это не единственный случай в году, когда россияне выигрывали в лотерее крупные суммы. Пенсионерка из Воронежской области стала обладательницей 506 миллионов рублей, житель Сургута – 32 миллионов рублей. Житель Новосибирска выиграл 300 миллионов рублей, а житель Сочи – 364 миллиона.

Редакция портала Москва 24 вспомнила о том, как люди выигрывали деньги в лотереях и куда их тратили.

