Приемная семья Милохина заявила, что пытается продать дом в Анапе после попытки поджога

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Семья блогера Дани Милохина продает дом в Анапе, который ранее пытались поджечь неизвестные. Об этом РИА Новости сообщил приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев.

Сейчас, по словам мужчины, они вынуждены жить в гостиницах и снимать жилье в аренду. При этом помощи у блогера, как утверждает Тюленев, семья просить не хочет, несмотря на то что сам Милохин не отказывается от этого. Отец семейства объяснил, чтобы не желает беспокоить сына, так как у него тоже есть проблемы.

При этом Анапский районный суд ранее отказал администрации региона в иске к Тюленеву о сносе дома. Мэрия Анапы объясняла данное заявление тем, что объект построен с нарушениями, а собственник по своей воле занял территорию общего пользования в 71 квадратный метр.

Инцидент с попыткой поджога дома в Анапе произошел в ночь на 15 сентября. По словам приемного отца блогера, он вернулся домой и услышал хлопок, после чего во дворе увидел горящие стройматериалы. Пожарные сумели ликвидировать возгорание.

Тюленев тогда говорил, что поджигателя ищут. Были изъяты камеры и допрошены соседи. Дом серьезно не пострадал, так как никто не спал и пожар был быстро потушен, добавил он. Милохин тогда связался с приемным отцом по вопросу помощи семье. При этом отец семейства уточнил, что возвращаться на родину блогер не собирается.

