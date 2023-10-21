Пожарный рассказал, что украинские военные намеренно наносят удары по спасателям МЧС в ДНР

Фото: depositphotos/My_inspiration

Военнослужащие ВСУ намеренно наносят удары по спасателям МЧС в Донецкой народной республике. Об этом заявил командир отделения пожарной части Евгений Гребенюк.

"На момент прибытия к месту вызова, так как машины у нас красного цвета, очень заметные, мы их максимально стараемся замаскировать – где-то заезжаем за здание, где-то за козырек, а где-то за деревья", – приводит его слова РИА Новости.

Гребенюк уточнил, что украинские военные зачастую наблюдают за местами, куда приезжают спасатели, и специально наносят по ним удары.

Он рассказал, что однажды украинские военные сбросили гранату с беспилотника прямо на пожарную машину. Тогда спасателям повезло – граната не разорвалась.

Согласно данным МЧС ДНР, с начала проведения спецоперации 23 спасателя погибли, исполняя служебные обязанности и еще 111 человек получили ранения.

Ранее стало известно, что ВСУ, обстреливая Ясиноватую в ДНР, уничтожили кассетными боеприпасами всю технику коммунальщиков. Один из сотрудников рассказал, что вся техника пришла в негодность, так как у большинства машин осколками был пробит двигатель.



Артиллерия РФ поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР