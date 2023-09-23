Кассетные снаряды НАТО уничтожили всю технику коммунальщиков Ясиноватой

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины , обстреливая Ясиноватую в ДНР, уничтожили кассетными боеприпасами всю технику коммунальщиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудники предприятия "Эко-Комфорт-Сервис" сообщили, что украинский обстрел продолжался около полутора часов. В результате этого обстрела пострадал один рабочий.

"Мы занимались вывозом ТБО, бытовых отходов, также благоустройством, подрезкой деревьев, убирали детские площадки. Теперь нам не на чем работать. Мы единственное в городе предприятие", – рассказал агентству один из сотрудников.

По его словам, из-за обстрела вся техника пришла в негодность, так как у большинства машин осколками был пробит двигатель. Он отметил, что теперь у города будут проблемы с вывозом мусора.

В пятницу, 22 сентября, под обстрел Вооруженных сил Украины попал хутор Валковский. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что пострадавших нет. Осколками снаряда были выбиты окна в одном частном домовладении, а также повреждена крыша сарая.

Сутками ранее ВСУ обстреляли село Вязовое Краснояружского района. Среди мирного населения никто не пострадал. Снаряд попал в частный жилой дом, там выбиты окна, повреждены фасад и крыша.

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