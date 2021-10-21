На энергоблоке Ростовской АЭС выявили дефект сварного шва на трубопроводе

Фото: rosenergoatom.ru

На втором энергоблоке Ростовской АЭС специалисты обнаружили дефект сварного шва на трубопроводе. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале концерна "Росэнергоатом".

"На энергоблоке № 2 Ростовской АЭС 21 октября 2021 года в 00:54 по московскому времени во время обхода персоналом было замечено парение из-за дефекта сварного шва на трубопроводе диаметром 18 миллиметров, относящемся к системе контроля уровня и влажности пара в парогенераторе", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Ростовской атомной электростанции произошла утечка пара. Из-за этого был остановлен и поставлен на ремонт 2-й энергоблок Ростовской АЭС.