На западе Москвы автобус сбил девушку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рейсовый автобус сбил девушку на западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник сообщил, что наезд на девушку-пешехода произошел на Беловежской улице. В результате происшествия она получила травмы.

Сейчас на месте работают полицейские и врачи, отметили в правоохранительных органах.

Ранее на МКАД столкнулись автобус, грузовик и четыре легковушки. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали.