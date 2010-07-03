Безработный попросил полицейских в Москве найти забытый у метро рюкзак с оружием

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Безработный житель подмосковного Чехова обратился в полицию с просьбой найти его рюкзак, в котором хранились травматический пистолет и охотничье ружье. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на слова собственного источника в столичной полиции.

Мужчина потерял рюкзак в районе станции метро "Павелецкая". В нем, кроме документов, находились травматический пистолет и охотничье ружье "Вепрь-12 Молот". В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.

В начале октября трое неизвестных похитили у водителя пять миллионов рублей на юго-востоке столицы. Злоумышленники сперва распылили потерпевшему в лицо жидкость из баллончика, а затем, угрожая похожим на пистолет предметом, похитили деньги.

