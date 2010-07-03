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Происшествия

08:47

Оборудование за 200 тысяч рублей украли из бара в центре Москвы

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Хозяйка одного из баров на улице Пятницкая обратилась в полицию с заявлением о краже, сообщает Агентство "Москва".

По словам женщины, управляющий заведения похитил музыкальное оборудование на сумму 200 тысяч рублей. Отмечается, что аппаратуру летом 2019 года приобретал совладелец заведения.

Как сообщили "Вечерней Москве" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, по факту хищения в дежурную часть отдела МВД никто не обращался.

Ранее сообщалось, что мужчина украл из двух супермаркетов более 360 плиток шоколада и около 100 банок кофе. Инцидент произошел на Широкой улице. Как уточняется, в одном супермаркете подозреваемый похитил шоколад, а в другом – кофе. Установлено, что злоумышленник действовал не один, его напарник в момент кражи отвлекал охранника.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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