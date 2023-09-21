21 сентября, 17:38Происшествия
Пять студенток попали в реанимацию после отравления газом в Мордовии
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Мордовии пять студенток медицинского колледжа Краснослободска были доставлены в реанимацию после отравления газом. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по республике.
"Пятеро находятся в реанимации, все в сознании, состояние здоровья оценивается как средней тяжести", – сообщили в ведомстве.
Инцидент произошел 21 сентября в 15:50, когда специалисты проводили ремонт газовой системы у здания колледжа. Из-за этого с отравление бытовым газом было доставлено в медучреждение около 17–18 человек, из которых девять являются несовершеннолетними. По информации МЧС, всем остальным пострадавшим приблизительно 17–20 лет.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее СМИ сообщали, что 17 человек, в том числе четверо детей, отравились едой из суши-бара в Тамбове. Несовершеннолетних госпитализировали. Специалисты управления Роспотребнадзора по Тамбовской области начали эпидемиологическое расследование.
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