Уголовное дело возбудили по факту крушения легкомоторного самолета под Пензой

Фото: Следственный комитет РФ

Центральное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело после проведения комплекса проверочных мероприятий по факту падения легкомоторного самолета Х-32 "Бекас" недалеко от деревни Князь Умет Пензенской области, в результате которого погиб 57-летний пилот. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что дело возбудили по части 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Сейчас выполняется комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств по делу, а также назначены необходимые судебные экспертизы.

По данным следствия, возможными причинами случившегося могли стать техническая неисправность, ошибка пилотирования и ухудшение самочувствия пилота.

Согласно предварительной информации, во время полета был нарушен установленный порядок использования воздушного пространства. То есть пилотом не было получено разрешение на полет, на борту отсутствовали необходимые документы, в том числе свидетельство о летной годности судна, подтверждающее его соответствие требованиям законодательства о безопасности полетов.

Руководство Центрального межрегионального СУ на транспорте СК РФ взяло на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Инцидент произошел 20 сентября около 16:10 по московскому времени. Как пишут местные СМИ со ссылкой на силовые структуры, воздушное судно зацепилось за провода, получило разряд в 10 тысяч вольт и упало на землю.

Транспортная прокуратура по региону организовала проверку по факту соблюдения требований безопасности полетов.

В тот же день истребитель Су-34 без боекомплекта разбился в Воронежской области вдали от населенных пунктов, выполняя плановый учебно-тренировочный полет. Экипаж воздушного судна успел катапультироваться.

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