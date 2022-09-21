В посольстве РФ назвали имена погибших при крушении вертолета в Турции россиян

Два россиянина погибли, еще трое пострадали при крушении в Турции пожарного вертолета. Об этом РИА Новости рассказали в посольстве РФ в Анкаре.

"С сожалением вынуждены сообщить, что в результате крушения вертолета в провинции Денизли погибли два российских гражданина – инженер Александр Яковлев и техник Алексей Волков, пострадали еще трое российских граждан – пилот Илья Ивесенко, 2-й пилот Егор Турков и техник Георгий Онучин", – пояснили в дипведомстве.

Ранее стало известно, что принадлежащий России пожарный вертолет потерпел крушение в Турции. Борт вылетел в Мармарис для тушения пожара, но потерпел крушение в Денизли.

В администрации провинции Денизли уточнили, что инцидент произошел в 16:10 в районе Чардак. На место происшествия были направлены поисково-спасательные команды.

