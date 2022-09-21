Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

15:41

Уголовное дело возбудили против водителя, напавшего на контролера "Московского паркинга"

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В отношении водителя, напавшего на контролера ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" на юго-востоке столицы, возбудили уголовное дело. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного СК.

"По данным следствия, днем 19 сентября 2022 года мужчина, находясь вблизи автомобиля, припаркованного по улице Трофимова в городе Москве, не желая быть привлеченным к административной ответственности, препятствовал контролеру-ревизору ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" в фиксации номера", – сообщили в ведомстве.

После этого водитель применил в отношении сотрудника физическую силу и оскорбил его.

В ведомстве сообщили, что уголовное дело расследует Лефортовский межрайонный следственный отдел. Инцидент рассматривают по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и статье 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти").

В скором времени мужчина будет доставлен в подразделение московского СК для проведения процедуры допроса, заключили в ведомстве.

До этого на западе Москвы водитель Range Rover напал на контролера паркинга за то, что тот снял бумагу с госномера автомобиля. Инцидент произошел около 12:00 9 сентября на улице Брянской.

По данным столичного Дептранса, владелец иномарки может быть осужден на срок до 10 лет лишения свободы по статье 318 УК РФ.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать