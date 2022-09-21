Уголовное дело возбудили против водителя, напавшего на контролера "Московского паркинга"

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В отношении водителя, напавшего на контролера ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" на юго-востоке столицы, возбудили уголовное дело. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного СК.

"По данным следствия, днем 19 сентября 2022 года мужчина, находясь вблизи автомобиля, припаркованного по улице Трофимова в городе Москве, не желая быть привлеченным к административной ответственности, препятствовал контролеру-ревизору ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" в фиксации номера", – сообщили в ведомстве.

После этого водитель применил в отношении сотрудника физическую силу и оскорбил его.

В ведомстве сообщили, что уголовное дело расследует Лефортовский межрайонный следственный отдел. Инцидент рассматривают по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и статье 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти").

В скором времени мужчина будет доставлен в подразделение московского СК для проведения процедуры допроса, заключили в ведомстве.

До этого на западе Москвы водитель Range Rover напал на контролера паркинга за то, что тот снял бумагу с госномера автомобиля. Инцидент произошел около 12:00 9 сентября на улице Брянской.

По данным столичного Дептранса, владелец иномарки может быть осужден на срок до 10 лет лишения свободы по статье 318 УК РФ.