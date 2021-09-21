Бастрыкин передал в центральный аппарат СК дело о пропаже жительницы Рязани

Фото: ryazan.sledcom.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат дело об исчезновении жительницы Рязани Елены Логуновой. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По факту исчезновения 26-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").

В комитете рассказали, что 21 сентября в эфире одного из федеральных каналов родственники пропавшей Логуновой заявили, что муж женщины причастен к ее исчезновению. При этом родные мужчины уверены, что пропавшая скоро вернется домой.

В эфире также прозвучала критика в адрес следствия. Присутствовавшие посчитали, что полицейские не проявили усердие на первоначальном этапе.

Бастрыкин поручил подчиненным проверить изложенные доводы, чтобы установить все обстоятельства исчезновения женщины и ее местонахождение.

Ранее сообщалось о том, что в Тверской области мужчина поджег дом со спящей сожительницей. Внутри находились еще пятеро детей.