21 августа, 10:24Происшествия
В Федерации альпинизма РФ заявили, что спасатели еще не смогли подойти к Нилову
Фото: 123RF/slava2271
Спасатели пока не смогли добраться до российского альпиниста Сергея Нилова на горе Гашербрум IV в Пакистане, но он все еще может быть живым, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Федерации альпинизма России Александра Пятницина.
"Нилова пока не удалось достать. Его видят, он может быть живым, но пока к нему подойти не удалось", – уточнил Пятницин.
В то же время российских альпинистов Михаила и Сергея Мироновых уже доставили в базовый лагерь.
Альпинист Нилов пропал без вести во время поисковой операции на горе Гашербрум IV на севере Пакистана. Нилов состоял в команде альпинистов из России, которые отправились на Гашербрум IV, чтобы достать тело Дмитрия Головченко, пропавшего на той же горе в 2023 году.
Россиянин пропал без вести после обвала ледяной массы 17 августа. В результате произошедшего еще двое участников экспедиции получили травмы.