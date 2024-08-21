В Федерации альпинизма РФ заявили, что спасатели еще не смогли подойти к Нилову

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Спасатели пока не смогли добраться до российского альпиниста Сергея Нилова на горе Гашербрум IV в Пакистане, но он все еще может быть живым, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Федерации альпинизма России Александра Пятницина.

"Нилова пока не удалось достать. Его видят, он может быть живым, но пока к нему подойти не удалось", – уточнил Пятницин.

В то же время российских альпинистов Михаила и Сергея Мироновых уже доставили в базовый лагерь.

Альпинист Нилов пропал без вести во время поисковой операции на горе Гашербрум IV на севере Пакистана. Нилов состоял в команде альпинистов из России, которые отправились на Гашербрум IV, чтобы достать тело Дмитрия Головченко, пропавшего на той же горе в 2023 году.

Россиянин пропал без вести после обвала ледяной массы 17 августа. В результате произошедшего еще двое участников экспедиции получили травмы.