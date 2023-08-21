Школьница утонула в Пенягинском пруду в Митино

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело 11-летней девочки обнаружили в Пенягинском пруду, в столичном районе Митино. Об этом сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры.

По предварительной информации ведомства, девочка купалась в пруду, ушла под воду, но не смогла выплыть самостоятельно. Отмечается, что у водоема она была вместе с подругой 2010 года рождения, без взрослых.

В сообщении подчеркнули, что Тушинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося, ход и результаты проводимой процессуальной проверки. На месте инцидента находится исполняющая обязанности Тушинского межрайонного прокурора Лариса Строкова.

Как уточняет столичный СК, следователи Тушинского межрайонного следственного отдела СУ по СЗАО СК РФ по городу Москве проводят проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка.

Ранее трое детей утонули во время купания в реках Кама, Очер и Колва в Пермском крае. Погибшим было 12, 14 и 17 лет.

До этого 4-летний мальчик утонул в бассейне аквапарка "Осьминожек" в Ростове-на-Дону. Медики попытались реанимировать ребенка, но тот скончался.

Прохожая спасла ребенка, который едва не утонул в пруду