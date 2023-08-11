Три ребенка утонули в Пермском крае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трое детей утонули в Пермском крае во время купания, следует из сообщения в телеграм-канале Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, 9 и 10 августа в Ленинском районе города Перми, Очерском и Чердынском городских округах во время купания в реках Кама, Очер и Колва утонули несовершеннолетние в возрасте 12, 14 и 17 лет.

"В настоящее время проводятся необходимые проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств несчастных случаев. По результатам проверок следователями будут приняты законные и обоснованные решения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужчина утонул в Краснодарском крае после того, как сделал предложение возлюбленной. Пара вечером пришла на городской пляж Тимашевска, который располагается под Краснодаром. Там 34-летний мужчина предложил девушке выйти за него замуж, после чего они употребили спиртные напитки.

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