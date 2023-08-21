ФСБ задержала украинку за сбор данных о ВС РФ в Ростовской области

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В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали украинку по подозрению в шпионаже. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.

По информации силовиков, гражданка Украины приехала в Россию и связалась с сотрудницей СБУ. Украинка пообещала ей передавать сведения о местонахождении подразделений ВС РФ и о маршрутах перемещения их техники.

После этого в СБУ ее попросили сообщать о месторасположениях систем ПВО в России и о фактах дислокации войск и техники ВС РФ.

Эта информация могла быть использована командованием ВСУ для нанесения ударов, из-за чего ВС РФ понесли бы значительные потери среди техники и личного состава, добавили в ФСБ.

Сейчас женщину задержали и забрали телефон, по которому она связывалась с сотрудницей СБУ. На нее завели уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Ей могут назначить до 20 лет лишения свободы.

17 августа в ЛНР задержали гражданина Украины, который с октября 2022 года оказывал содействие вооруженным формированиям Украины, собирая сведения о местах дислокации военнослужащих и военной техники.

До этого в ЛНР задержали еще одного мужчину, передававшего украинской армии данные о местонахождении подразделений Народной милиции ЛНР и ВС РФ. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

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