Экскурсии с диггерами по Неглинной в Москве приостановлены после гибели людей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Проведение диггерских экскурсий по подземной реке Неглинной в Москве временно приостановлено после гибели туристов в коллекторе, сообщается на портале "Москультура".

Экскурсии по другим подземным коллекторам также не проводятся. Кроме того, несколько сайтов, предлагавших экскурсии с диггерами, удалили информацию об этих прогулках.

Отмечается, что на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают число, имена и местонахождение всех участников экскурсии.

Ранее в Москве-реке нашли два тела, предположительно, участников экскурсии по подземным коллекторам. Они пропали после сильного ливня. Всего в группе находились восемь человек, однако изначально их могло быть 20, но многие отказались идти из-за плохого прогноза погоды.

Позже обнаружили тело еще одного мужчины. Остальные участники экскурсии не выходят на связь, их поиски продолжаются. По некоторым данным, среди пропавших – сотрудник группы компаний "Ланит" Дмитрий Маркушкин, его 15-летня дочь и 17-летний племянник.



В Москве отменили все экскурсии по коллекторам из-за пропажи диггеров