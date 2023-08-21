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05:45

Происшествия

Прокуратура заявила, что обнаруженный в столичном ТЦ ребенок был недоношен

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Ребенок, тело которого нашли в торговом центре на Свободном проспекте в Москве, был сильно не доношен. Предварительно, плод соответствует 10–12 неделям беременности. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

В надзорном ведомстве сообщили, что Перовская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов и контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

Уточняется, что личность матери ребенка установлена. В данный момент 27-летняя женщина находится в медицинском учреждении.

Ранее сообщалось, что в туалете одного из торговых центров на востоке столицы обнаружили тело новорожденного ребенка.

В связи с инцидентом Перовским межрайонным следственным отделом СУ по Восточному административного округу ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка.

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