Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 августа, 00:00

Происшествия

Тело младенца обнаружили в туалете ТЦ на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело новорожденного ребенка обнаружили в туалете одного из торговых центров (ТЦ) на востоке столицы. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Москве.

Отмечается, что в связи с инцидентом Перовским межрайонным следственным отделом СУ по Восточному административного округу ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка.

В сообщении добавили, что следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее останки младенца, убитого в 2017 году, обнаружили в Тамбове. Суд арестовал двух местных жителей, подозреваемых в совершении преступления.

До этого однодневного ребенка обнаружили в пакете на территории садового товарищества "Металлург" около города Пикалево в Ленинградской области. Младенца госпитализировали.

Спасатели обнаружили живым двухмесячного ребенка в завалах в Турции

Читайте также

происшествия
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика