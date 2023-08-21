Тело младенца обнаружили в туалете ТЦ на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело новорожденного ребенка обнаружили в туалете одного из торговых центров (ТЦ) на востоке столицы. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Москве.

Отмечается, что в связи с инцидентом Перовским межрайонным следственным отделом СУ по Восточному административного округу ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка.

В сообщении добавили, что следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее останки младенца, убитого в 2017 году, обнаружили в Тамбове. Суд арестовал двух местных жителей, подозреваемых в совершении преступления.

До этого однодневного ребенка обнаружили в пакете на территории садового товарищества "Металлург" около города Пикалево в Ленинградской области. Младенца госпитализировали.

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