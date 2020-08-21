Пешеход ранил водителя из травматического пистолета в Москве

Пешеход выстрелил в водителя на Большой Грузинской

Пешеход из травматического оружия выстрелил в водителя в центре столицы в ходе конфликта, заявили ТАСС представители городского главка полиции.

"Около дома 56 по Большой Грузинской улице между пешеходом и водителем легкового автомобиля произошел конфликт", – сообщили в правоохранительных органах.

Как уточнили стражи порядка, человек, выстреливший в автомобилиста, скрылся с места. Сейчас ведется розыск подозреваемого, выясняется причина конфликта.

Ранее в СК рассказали о стрельбе на западе Москвы. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство, а также незаконном обороте оружия.