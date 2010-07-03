Самолет Москва – Ухта вернулся во Внуково из-за незакрытых предкрылков

Пассажирский самолет авиакомпании Utair, вылетевший из Москвы в Ухту, вернулся во Внуково из-за технической неисправности, сообщает телеканал Москва 24.
После вылета из столичного аэропорта командир корабля доложил о неуборке предкрылков. Экипаж запросил разрешение вернуться в аэропорт вылета.
По данным "Интерфакс", на борту самолета более 100 пассажиров.
Ранее сообщалось, что лайнер компании S7 Airlines, совершавший рейс из Москвы в Надым, совершил вынужденную посадку в Сургуте из-за непогоды в аэропорту назначения. Принять самолет помешал туман. Речь идет о рейсе С7417.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.