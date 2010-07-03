Самолет Москва – Ухта вернулся во Внуково из-за незакрытых предкрылков

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Пассажирский самолет авиакомпании Utair, вылетевший из Москвы в Ухту, вернулся во Внуково из-за технической неисправности, сообщает телеканал Москва 24.

После вылета из столичного аэропорта командир корабля доложил о неуборке предкрылков. Экипаж запросил разрешение вернуться в аэропорт вылета.

По данным "Интерфакс", на борту самолета более 100 пассажиров.

Ранее сообщалось, что лайнер компании S7 Airlines, совершавший рейс из Москвы в Надым, совершил вынужденную посадку в Сургуте из-за непогоды в аэропорту назначения. Принять самолет помешал туман. Речь идет о рейсе С7417.