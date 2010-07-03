Мужчина на спор прыгнул в Москву-реку и не смог самостоятельно выбраться

Фото: Агентство Москва/Максим Денисов

На юге столицы спасатели вытащили из воды мужчину, прыгнувшего на спор в Москва-реку, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошел в районе Нагатинской набережной в 3,5 километра от поисково-спасательной станции "Кожухово". 54-летний москвич прыгнул в воду на спор, и не смог самостоятельно выбраться из-за слишком высокой каменной набережной.

Спасатели подняли пострадавшего на борт судна и доставили на станцию, напоили горячим чаем и оказали первую помощь.

В конце июля сотрудники МЧС вытащили из воды мужчину в районе Новоспасского моста в столице. Инцидент произошел напротив дома 1/2 на Дербеневской набережной.