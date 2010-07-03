Человек упал на автомобиль с моста в "Зарядье"

Фото: сайт Москва 24

Человек упал на автомобиль с парящего моста в парке "Зарядье". Падение произошло с высоты 13 метров, сообщает корреспондент Москвы 24.

Пострадавшего госпитализировали. У него диагностирован ушиб головного мозга, ушиб плеча и затылочной части головы.

Парящий мост в "Зарядье" был открыт 9 сентября 2017 года. Он представляет собой V-образную смотровую площадку общей длиной 244 метра.

Мост пересекает Москворецкую набережную, вклинивается в Москву-реку, нависая над поверхностью воды на высоте 15 метров.

В субботу, 6 июня, такси упало в реку в районе Костомаровской набережной. Спасатели достали из воды двоих человек.