Спасатели вытащили мужчину из Москвы-реки в районе Новоспасского моста

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники МЧС вытащили из воды мужчину в районе Новоспасского моста в столице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Отмечается, что инцидент произошел напротив дома 1/2 на Дербеневской набережной.

Спасатели передали мужчину медикам для осмотра.

Ранее сообщалось, что на западе столицы спасатели достали из воды двух пьяных мужчин. При патрулировании спасатели поисково-спасательной станции "Фили" заметили, что двое мужчин прыгнули с причала. Спасатели одного мужчину подняли с толщи воды, второго – с поверхности. Оба пострадавших были в состоянии алкогольного опьянения.

