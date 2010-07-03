Один человек погиб в серьезном ДТП с участием трех автомобилей в Вологодской области

Крупная авария с участием микроавтобуса и еще двух автомобилей произошла у деревни Мостовая в Череповецком районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
"ДТП произошло в 19:05 по московскому времени. Водитель микроавтобуса Hyundai не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу движения. Погиб пассажир автомобиля Chevrolet – женщина 1960 года рождения", – проинформировали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что еще восемь человек в результате аварии оказались пострадавшими.
"Водитель и второй пассажир автомобиля Chevrolet пострадали. В микроавтобусе Hyndai пострадали 6 человек – пассажиры. По имеющейся информации, у них незначительные травмы", – добавили в пресс-службе МВД.
Уточняется, что с автомобилем Chevrolet также столкнулась машина марки Lada Kalina, водитель и пассажир которого не пострадали.
По имеющейся информации, микроавтобус перевозил работников одного из предприятий и направлялся в Череповец. Сейчас сотрудники полиции устанавливают иные обстоятельства ДТП.
Ранее авария с шестью машинами произошла в Подмосковье. В столкновении пострадали два человека.
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