Следствие предъявило новые обвинения по делу о крупном пожаре в Ростове

21 августа, 09:34
Фото: ТАСС/Максим Романов
Следственный комитет РФ предъявил обвинение представителям власти и энергетикам по делу о крупном пожаре в центре Ростова-на-Дону, произошедшем летом прошлого года, сообщает ТАСС.
Отмечается, что следователи проверили различные версии возникновения пожара, в том числе умышленный поджог. Правда, эта версия не нашла своего подтверждения. Установлено, что произошло короткое замыкание проводов воздушных линий электропередачи.
В связи с этим обвинение в халатности предъявили бывшему замглавы администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону, который не организовал контроль за выявлением мест несанкционированного размещения отходов, а также деятельность по очистке и уборке территории.
Обвинения в причинении смерти по неосторожности, а также в уничтожении или повреждении имущества по неосторожности предъявлены начальнику Восточного РЭС филиала ОАО "Донэнерго" и старшему мастеру производственного участка. По данным следствия, они нарушили требования нормативных документов по эксплуатации электроустановок, что и привело к возникновению пожара.
Днем 21 августа 2017 года крупный пожар охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска, недалеко от главной площади Ростова-на-Дону. В жилом секторе сгорело более 120 домов, при пожаре пострадали около 60 человек, один человек погиб.
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