На Киевском шоссе при движении в сторону Москвы столкнулись три автомобиля

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На Киевском шоссе в районе аэропорта Внуково при движении в сторону Москвы столкнулись три автомобиля, сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале

Отмечается, что движение в районе аварии затруднено. Автомобилистов попросили выбирать пути объезда.

"На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются", – говорится в публикации.

Ранее стало известно, что движение в Лефортовском тоннеле на внутренней стороне Третьего транспортного кольца ограничено из-за ДТП. На этом участке произошла авария с участием двух автомобилей.