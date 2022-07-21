Девушку арестовали на трое суток после танца у "Ельцин Центра"

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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал местную жительницу, которая станцевала тверк на фоне "Ельцин Центра", передает РИА Новости.

"Суд, рассмотрев материалы представителей МВД, счел их обоснованными с точки зрения доказательственной базы и вынес решение, с учетом того что танцовщица раскаялась в содеянном и признала свою вину, не о максимальном сроке (ареста) в 15 суток, а (об аресте) на трое суток", – заявил глава пресс-службы регионального главка МВД России Валерий Горелых.

Ранее в Сети появилось видео с девушкой, которая исполнила тверк (танец, в котором задействованы ягодицы и бедра) на центральной улице Екатеринбурга, а после – на фоне "Ельцин Центра".

В отношении девушки возбудили административное дело о мелком хулиганстве. Минувшую ночь она провела под стражей.

В 2019 году за публичный тверк были задержаны пермские блогеры. Инцидент произошел на Красной площади в Москве. За правонарушение пара выплатила по 500 рублей каждый.