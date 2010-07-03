Пермских блогеров оштрафовали за тверк на Красной площади

В Москве оштрафовали пермских блогеров за танцы на Красной площади

Полиция задержала пермских блогеров, танцевавших тверк на Красной площади, передает телеканал Москва 24.

Танец исполнили блогер в костюме Дэдпула и его девушка. Прохожие вызывающие движения не оценили и пожаловались правоохранителям. Танцорам пришлось заплатить штраф – по 500 рублей каждому. Ранее пара делала то же самое на Поклонной горе и Кутузовском проспекте, но тогда это никого не возмутило.

Это не первый случай, когда публичный тверк вызывает негативную реакцию окружающих. Летом 2018 года 20-летний блогер и фитнес-тренер Анастасия Малышева из Челябинска исполнила танец с элементами тверка на фоне главной мечети Казани Кул Шариф. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram, мнения людей насчет ролика разделились.

Большинство подписчиков его не одобрили, назвав это неуважением к мусульманам. Сама же Анастасия так не считает. Верующие сообщили, что направили письма в Духовное управление мусульман и в Совет муфтиев России. Поддержали мусульман и православные верующие.