Блогер станцевала тверк на фоне мечети в Казани

Фото: instagram.com/dance_malyshka_official
Блогер и фитнес-тренер Анастасии Малышева станцевала танец с элементами тверка на фоне главной мечети Казани Кул Шариф. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Видео 20-летняя девушка из Челябинска выложила на своей странице в Instagram. Провокационный пост тут же начал набирать лайки. Через несколько часов видео оценили около миллиона пользователей социальных сетей, но мнения людей разделись. Большинство подписчиков выступили против такого веселья, назвав это неуважением к мусульманам. Сама же Анастасия так не считает.
"Я считаю, что нет ничего ужасного в том, что мы станцевали на фоне мечети, ведь это самая красивая достопримечательность в Казани. Я была в Казани всего во второй раз. Так сложилось, что люблю танцевать в людных местах. когда снимали видео вообще не думала что поднимется такая шумиха. Сразу скажу, что я религию уважаю и никого не хотела обидеть или оскорбить. И вообще я добрая и несу позитив", – рассказала героиня скандала.
Между тем верующие сообщили, что направили письма в духовное управление мусульман и в Совет муфтиев России. "Я как мусульманин равнодушно к этому не могу относиться и почему именно мечеть была выбрана таким неким фоном этого танца, мне не совсем понятно. В это же время у меня много вопросов к тому что этот танец и этот поступок характеризует некий духовный облик моральный современного общества. И нам не хватает стыда в какой-то степени. Если нет стыда, то можешь делать все, что хочешь", – отметил председатель ассоциации муфтиев Москвы Марат Хазарат Арсланов.
Поддержали мусульман и православные верующие. "Очевидно, что люди просто ни о чем не думают, не очень воспитанные, не очень понимающие, что могут какие-то чувства задеть, кого-то оскорбить, кому-то будет неприятно. Но это уже не сознательно, здесь речь идет о глупости и общество правильно реагирует, что б другим неповадно было", – считает священник, настоятель Никольского Храма в Павшинской пойме Павел Островский.
В России пика популярности тверка никогда особо и не было, говорят специалисты. Какое-то время назад тверк танцевали в любительских студиях и ночных клубах, сейчас этим направлением интересуются все реже. Хотя в некоторых странах проводится даже чемпионат мира по сотрясанию нижней части тела. В России же с тверком связаны больше негативные ассоциации. Началось все с несовершеннолетних девочек-пчелок из Оренбурга, которые станцевали номер на отчетном концерте.
Наша же героиня танцует тверк везде, где придется. В этом она и сама признается. Есть видео, снятое на Красной площади и в центре Магнитогорска. Как заявила сама девушка, свой поступок постыдным или оскорбительным она не считает.
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