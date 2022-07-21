Действия серийных карманников в столичном метро попали на видео

Действия серийных карманников, которые орудовали в столичном метро, попали на видео. Преступники крали гаджеты из карманов верхней одежды пассажиров.
Накануне стало известно, что полицейские задержали лидера и участников организованной группы, подозреваемых в краже дорогих телефонов у пассажиров столичной подземки. Всего было задержано 11 человек.
По предварительным данным, злоумышленники действовали по отлаженной схеме. Так, одна девушка отвлекала владельца телефона, другая незаметно вытаскивала телефон из кармана. Другие участники банды разблокировали украденные телефоны, удаляли все данные, после чего продавали.
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