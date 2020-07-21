Движение по улице Совхозной затруднено из-за ДТП

20:40 (обновлено 21.07.2020 21:36)
Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"
Движение транспорта по улице Совхозной в столичном районе Люблино затруднено. Как сообщили в пресс-службе городского Дептранса, на этом участке столкнулись две машины.
"Занят один правый ряд по улице Совхозной", – заявили в ведомстве.
По данным Главного управления МВД России по Москве, авария произошла возле дома 48 на Краснодарской улице между автомобилями Peugeot и Mitsubishi.
В результате ДТП пострадал один человек, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале. "По предварительной информации, пострадал водитель Peugeot", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают экстренные службы столицы.
Ранее во вторник, 21 июля, сообщалось о вечернем заторе на МКАД из-за перевернувшегося грузовика. Машину удалось поставить на колеса, но в районе места происшествия на протяжении 9 километров было замедлено движение.
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