УАЗ с туристами перевернулся на трассе под Анапой

Фото: телеграм-канал "Подъём"

УАЗ с туристами перевернулся под Анапой, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя отдела пропаганды ГИБДД по Красноярскому краю Ирину Завадскую.

Она отметила, что ДТП произошло на трассе "Поселок Варваровка – поселок Рассвет". Завадская сообщила, что инцидент произошел в результате действий водителя УАЗа, который не справился с управлением, превысив допустимую скорость передвижения.

"К моменту прибытия наряда ДПС на месте происшествия находился один водитель. Установлено, что водитель УАЗ перевозил неустановленных пассажиров с нарушением ПДД", – сообщила Завадская.

Она добавила, что в настоящий момент представители местной ГИБДД занимаются мониторингом больниц, в которые могут обратиться те, кого перевозил водитель. Завадская отметила, что возбуждены дела по административным правонарушениям по трем статьям.

Кроме того, в ходе осмотра транспорта выяснилось, что в конструкцию автомобиля были внесены изменения. Завадская сообщила, что они не соответствуют условиям, при которых возможна эксплуатация транспортного средства.

"Материалы направлены в управление ГИБДД по Краснодарскому краю для аннулирования регистрации транспортного средства", – отметила Завадская.

Ранее в Иркутске произошло крупное ДТП с участием бетоновоза. Сообщалось, что он протаранил шесть иномарок, следовавших в попутном направлении. В результате инцидента пострадали три человека.