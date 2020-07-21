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Происшествия

11:26

Раздевшихся на Красной площади девушек арестовали на 15 суток

происшествия суды

Оголившиеся на Красной площади девушки получили 15 суток ареста

Столичный суд арестовал на 15 суток трех москвичек, раздевшихся на Красной площади, передает телеканал Москва 24.

Девушки разделись в самом центре города и попытались устроить забег по брусчатке в нижнем белье. Нарушительниц общественного порядка задержала полиция, а позже суд арестовал их.

В феврале суд в Ставрополе арестовал пранкера, который в трусах катался по полу в магазине. Мужчина провел под арестом 15 суток, его помощники – 5 и 10 суток.

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