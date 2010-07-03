РФС отреагировал на инцидент с болельщиками "Спартака" в Ростове

Фото: скриншот видео vk.com/futur_rus

Российский футбольный союз призвал РПЛ разобраться в инциденте, который случился после матча между "Ростовом" и столичным "Спартаком". По данным РФС, в подтрибунных помещениях "Ростов Арены" произошли столкновения фанатов "красно-белых" с представителями правопорядка.

Как напомнили в РФС, "в организации матча участвуют клуб, полиция и РПЛ", которые призваны "делать все, чтобы игра проходила в комфортных для болельщиков условиях". Клубы, не соответствующие критериям безопасности, "не должны быть допущены к выступлению в чемпионате", заявил представитель Российского футбольного союза РИА Новости.

"Всем сторонам необходимо работать с фанатами, пресекать неправомерные действия. Но и реакция на нарушения должны быть адекватной", − считают в РФС. В союзе также выразили надежду, что "РПЛ разберется в произошедшем в Ростове-на-Дону, такая ситуация на стадионах не должна повториться".

Матч между "Ростовом" и "Спартаком" прошел в Ростове-на-Дону 20 июля. Он завершился со счетом 2:2. Как рассказали очевидцы, после матча болельщики "Спартака" долгое время не могли покинуть стадион и были блокированы в подтрибунных помещениях сотрудниками безопасности. Некоторые болельщики попыталась прорваться за оцепление, и тогда полицейские применили резиновые дубинки. Видео инцидента было опубликовано в Twitter.