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10:37

Российские хоккеисты подрались в матче плей-офф НХЛ

происшествия спорт за рубежом

10:37

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Фото: ТАСС/www.imago-images.de

Хоккеисты Александр Овечкин и Андрей Свечников подрались в матче плей-офф НХЛ 15 апреля. Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Овечкин отправил форварда "Каролины" Свечникова в нокаут в середине первого тайма. Тот упал и ударился головой о лед, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Сам Овечкин уверяет, что потасовку спровоцировал Свечников. "Да, я так себе боец, и он тоже. Он сам предложил мне подраться, сказал: "Давай", – заявил хоккеист. При этом он выразил надежду, что после инцидента с его оппонентом "все в порядке" и обошлось без травм.

Главный тренер "Каролины Харрикейнз" Род Бринд’Амур, в свою очередь, усомнился, что их молодой форвард мог бросить вызов Овечкину. "Не знаю, была ли словесная перепалка, но один игрок сбросил перчатки первым, и это был Овечкин, а не наш парень", – подчеркнул тренер. Он также добавил, что видеозапись подтверждает его слова. Как рассказал Бринд’Амур, российский хоккеист принял участие в 90 матчах и до сих пор не был замечен в драках.

Ранее сообщалось, что 14 апреля во время матча по водному поло в бассейне сцепились игроки и тренер. Последний активно спорил с игроками из команды соперника, которые бросили в него мяч. Мужчина прыгнул в воду прямо в одежде, и завязалась потасовка.

происшествия спорт за рубежом

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