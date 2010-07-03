Матч по водному поло обернулся дракой в бассейне

В столице произошла драка в бассейне. Это произошло прямо посреди матча любительской лиги по водному поло. О происшествии сообщил телеканал Москва 24.

Конфликт спровоцировал тренер. Он активно спорил с игроками из команды соперника, которые бросили в него мяч. Мужчина прямо в одежде прыгнул в воду на своего оппонента.

К ним подплыли другие игроки, и завязалась потасовка.