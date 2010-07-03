На Сахалине уволили зампреда правительства из-за драки в кафе

Фото: криншот видео телграм-канал СИЛОВИКИ

ВРИО губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска, сообщает ТАСС.

Видеоролик, на котором запечатлели драку в кафе "Сохо", разошелся в Сети накануне. Как выяснилось, ее инициатором был Подберезный.

Лимаренко, принимая решение об отставке, подчеркнул, что членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества.

Подберезный отвечал в правительстве за сферу туризма и инвестиционный климат.