Два человека получили ранения при стрельбе на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный ранил двух человек из травматического пистолета на севере Москвы в ночь на 21 июля.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД, инцидент произошел в 4-м Вятском переулке.

Отмечается, что два человека получили незначительные травмы, их осматривают медики.

Стрелок скрылся с места, его разыскивает полиция. Также устанавливаются его мотивы.

Ранее мужчина в Москве обстрелял из травматического оружия двух девушек после отказа в знакомстве.