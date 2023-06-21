Более 23 тыс домов оказались подтоплены после диверсии на Каховской ГЭС

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После диверсии, произошедшей на дамбе Каховской ГЭС, более 23 тысяч жилых домов оказались в зоне затопления в Херсонской области. Всего были подтоплены 23 населенных пункта, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков. Об этом сообщает ТАСС.

"В результате разрушения плотины Каховской ГЭС произошло подтопление 23 населенных пунктов Новокаховского городского округа, Алешкинского и Голопристанского муниципальных районов Херсонской области", – сказал он.

Глава МЧС РФ добавил, что в зоне подтопления в том числе оказались 152 социально значимых административных и инфраструктурных объекта, территория Нижнеднепровского национального парка и 12 кладбищ.

"Решением правительственной комиссии по ЧС сложившаяся обстановка отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, установлен федеральный уровень реагирования", – подчеркнул Куренков.

По его словам, в Херсонскую область была направлена группировка сил, в состав которой входят спасатели МЧС РФ, военнослужащие Минобороны, специалисты федеральных структур и органов власти Херсонской области.

"На сегодняшний день численность группировки единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций составляет более 1,5 тысячи человек и 350 единиц техники, в их числе – 91 специалист в области ликвидации последствий химического и биологического заражения, которые выполняют работу по специальной обработке социально значимых объектов, многоквартирных домов и кладбищ", – отметил он.

Куренков добавил, что всего удалось спасти 2 тысячи человек, в том числе 209 детей, также были обнаружены тела 41 погибшего. Вследствие произошедшего был госпитализирован 121 гражданин.

"Из затопленных населенных пунктов оперативно эвакуированы более 8 тысяч человек, в том числе 583 ребенка и 291 маломобильный гражданин", – резюмировал глава МЧС.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что более 300 граждан смогли вернуться в свои дома после падения уровня воды в подтопленных районах региона. Всего были эвакуированы 8,2 тысячи человек, отметил он.

Диверсия на плотине Каховской ГЭС произошла в ночь на 6 июня. Согласно версии российских властей, это сделала украинская сторона. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

19 июня вода, которая затопила регион, отступила от 9 тысяч жилых домов в 12 населенных пунктах.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.



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