Умер устроивший стрельбу по полицейским мужчина

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Мужчина, открывший огонь по полицейским на Ломоносовском проспекте в Москве, скончался в больнице, передает ТАСС.
15 июня в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили такси. Проходивший мимо мужчина открыл по ним стрельбу.
Оба полицейских получили ранения, ответным огнем был ранен и нападавший. Им оказался 25-летний приезжий из Ингушетии Ратмир Галаев.
Было возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". При обыске на съемной квартире у мужчины нашли экстремистские материалы.
Специалисты провели обыски по месту проживания Галаева, а также его знакомых. Их допросили в качестве свидетелей. Они рассказали, что в последнее время молодой человек вел себя замкнуто и общались они редко.
Что известно о состоянии получивших ранения на Ленинском проспекте полицейских