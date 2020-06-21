Умер устроивший стрельбу по полицейским мужчина

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Мужчина, открывший огонь по полицейским на Ломоносовском проспекте в Москве, скончался в больнице, передает ТАСС.

15 июня в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили такси. Проходивший мимо мужчина открыл по ним стрельбу.

Оба полицейских получили ранения, ответным огнем был ранен и нападавший. Им оказался 25-летний приезжий из Ингушетии Ратмир Галаев.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". При обыске на съемной квартире у мужчины нашли экстремистские материалы.

Специалисты провели обыски по месту проживания Галаева, а также его знакомых. Их допросили в качестве свидетелей. Они рассказали, что в последнее время молодой человек вел себя замкнуто и общались они редко.