Дело возбуждено после падения ребенка с высоты на площадке в Петербурге

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Санкт-Петербургу"

Уголовное дело возбуждено после травмирования ребенка на детской площадке в поселке Шушары. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел 20 мая во время игры 9-летнего мальчика на детской площадке, расположенной на Валдайской улице. По данным ведомства, ребенок упал с двухметровой высоты, в связи с чем его госпитализировали. Сейчас ему оказывается необходимая медпомощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время следователи проводят мероприятия, которые позволят выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в Подмосковье было возбуждено уголовное дело по факту травмирования школьника на детской площадке. По данным СК, между двумя детьми произошла ссора. В результате один ребенок схватил с земли палку, которой острым концом нанес удар в область виска другому ребенку. Последнему провели операцию.