Военный вертолет потерпел крушение в Индии

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Истребитель Военно-воздушных Сил Индии МиГ–21 "Бизон" потерпел крушение в штате Пенджаб, сообщают "Дни.ру".

Пилот, который находился в кабине, скончался от полученных травм. Сообщается, что в этом году произошло уже три крушения самолетов данного типа.

Ранее два летчика погибли при крушении самолета Лидской штурмовой авиабазы под Барановичами в Белоруссии.

Как рассказали в Минобороны страны, пилоты, осознав, что самолет падает, сделали все возможное, чтобы увести машину от жилых домов. Им это удалось – других жертв и разрушений нет. Последствия крушения самолета ликвидированы силами МЧС.