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Знакомые рассказали о школьнике, который напал с ножом на учителя в Пермском крае

"Хочу себя убить либо кого-то": знакомые рассказали о школьнике, напавшем на учителя
происшествия регионы эксклюзив

Фото: телеграм-канал Mash

Знакомые школьника, напавшего с ножом на учительницу физики, в беседе с Москвой 24 назвали его хорошим и спокойным, однако накануне происшествия подросток рассказал другу о своих психологических проблемах.

Ранее стало известно, что учащийся лицея № 1 в городе Березники Пермского края напал с ножом на учителя. На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники ПДН. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Виктория (имя изменено. – Прим. ред.) рассказала, что некоторое время училась в одной школе с нападавшим и общалась с ним.

"Общались. Хороший мальчик, как и все дети. Учился хорошо, спокойный был", – рассказала девушка.

Она не ожидала, что ее знакомый может пойти на такое. Предпосылок к этому, по словам Виктории, не было никаких. "Может, его обидело то, что у него плохая оценка выходила. Потому что учился он достаточно хорошо", – предположила девушка.

Виктор (имя изменено. – Прим. ред.), еще один знакомый нападавшего, рассказал, что накануне преступления ученик жаловался ему на психологические проблемы.

Он мне вчера писал, говорит: "Я хожу как маньяк, ищу человека для..." У меня аж ноги подкашиваются. Я ему говорю: "Успокойся, жизнь на этом не останавливается!" А он говорит: "Я хочу себя убить либо кого-то".
Виктор
друг нападавшего

Что касается учительницы, ученики характеризуют ее как хорошего, но строгого преподавателя.

"К ученикам она относилась хорошо. Лично меня и мой класс она полностью устраивала. Она требовательная, у нее надо учить, ну или хотя бы элементарно прочитать и рассказать, что ты запомнил. Но она добрая. В нужный момент может пошутить и посмеяться. Преподносила материал в понятной форме. Когда что-то непонятно, она объясняла. Таких учителей, как она, надо еще поискать", – рассказала Виктория.

При этом девушка не считает, что учительница могла чем-то спровоцировать нападавшего: "Она педагог с большой буквы. Вряд ли она могла подшутить над кем-то или травить".

После нападения в Березниках следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

"21 мая в лицее города Березники Пермского края 16-летний ученик, используя нож, причинил ранение педагогу учебного заведения. С полученным ранением потерпевшая доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления "покушение на убийство", – говорится в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Уточняется, что с задержанным работают следователи, специалисты осматривают место происшествия. Кроме того, организован допрос свидетелей и назначаются необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств случившегося.

Специалисты оценивают состояние учителя лицея, на которого ученик напал с ножом, как средней тяжести. В настоящее время ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Павелко Анастасия

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