Знакомые рассказали о школьнике, который напал с ножом на учителя в Пермском крае

13:41
Фото: телеграм-канал Mash
Знакомые школьника, напавшего с ножом на учительницу физики, в беседе с Москвой 24 назвали его хорошим и спокойным, однако накануне происшествия подросток рассказал другу о своих психологических проблемах.
Ранее стало известно, что учащийся лицея № 1 в городе Березники Пермского края напал с ножом на учителя. На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники ПДН. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Виктория (имя изменено. – Прим. ред.) рассказала, что некоторое время училась в одной школе с нападавшим и общалась с ним.
"Общались. Хороший мальчик, как и все дети. Учился хорошо, спокойный был", – рассказала девушка.
Она не ожидала, что ее знакомый может пойти на такое. Предпосылок к этому, по словам Виктории, не было никаких. "Может, его обидело то, что у него плохая оценка выходила. Потому что учился он достаточно хорошо", – предположила девушка.
Виктор (имя изменено. – Прим. ред.), еще один знакомый нападавшего, рассказал, что накануне преступления ученик жаловался ему на психологические проблемы.
Что касается учительницы, ученики характеризуют ее как хорошего, но строгого преподавателя.
"К ученикам она относилась хорошо. Лично меня и мой класс она полностью устраивала. Она требовательная, у нее надо учить, ну или хотя бы элементарно прочитать и рассказать, что ты запомнил. Но она добрая. В нужный момент может пошутить и посмеяться. Преподносила материал в понятной форме. Когда что-то непонятно, она объясняла. Таких учителей, как она, надо еще поискать", – рассказала Виктория.
При этом девушка не считает, что учительница могла чем-то спровоцировать нападавшего: "Она педагог с большой буквы. Вряд ли она могла подшутить над кем-то или травить".
После нападения в Березниках следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
"21 мая в лицее города Березники Пермского края 16-летний ученик, используя нож, причинил ранение педагогу учебного заведения. С полученным ранением потерпевшая доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления "покушение на убийство", – говорится в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Уточняется, что с задержанным работают следователи, специалисты осматривают место происшествия. Кроме того, организован допрос свидетелей и назначаются необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств случившегося.
Специалисты оценивают состояние учителя лицея, на которого ученик напал с ножом, как средней тяжести. В настоящее время ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: