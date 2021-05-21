Видео задержания напавшего на учителя в Пермском крае появилось в Сети

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В Сети опубликовали видео задержания ученика, который напал с ножом на учительницу в Пермском крае. На кадрах видно, как сотрудники Росгвардии задерживают злоумышленника и сажают его в машину.

О происшествии стало известно утром. Учащийся лицея № 1 в городе Березники Пермского края напал с ножом на учителя. Ее состояние оценивают как средней степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. С задержанным работают следователи, специалисты осматривают место происшествия. Кроме того, организован допрос свидетелей и назначаются необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств случившегося.

Известно, что нападавшего проверят на вменяемость. Отмечается, что тревожность, перманентная нервозность и вспыльчивость, немотивированная агрессия, которые есть у подростка, дают основания предполагать у него наличие расстройства.