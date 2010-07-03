Более 700 человек эвакуировали после сбоя на Солнцевской линии метро

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Более 700 человек были эвакуированы после остановки трех поездов на Солнцевской линии метро. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.

"Проходит эвакуация пассажиров со станции "Хорошевская". По состоянию на 21:00 выведено более 700 человек", – уточнил собеседник агентства.

По словам представителя экстренных служб, три состава остановились на перегоне "Шелепиха" – "Хорошевская". Задержка в движении поездов составила около 2,5 часа. Пассажиров двух застрявших в тоннеле поездов уже доставили на станцию. Как сообщается в микроблоге подземки в Twitter, "никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался".

Подробнее о сбое на Солнцевской и Большой кольцевой линиях метро смотрите в трансляции Москвы 24.